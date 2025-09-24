Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости отреагировала на повреждения объектов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, предупредив европейских партнеров о рисках, которые несет практика киевских властей.
По ее оценке, такие действия могут распространиться на континентальные цели, включая взлетные полосы и хранилища топлива.
В компании КТК уточнили, что офис в портовом городе пострадал во время масштабного налета беспилотных аппаратов на центральные районы. Двое сотрудников получили травмы, а инфраструктура требует оценки ущерба.
Захарова подчеркнула, что украинская сторона целенаправленно поражает невоенные сооружения, энергетические узлы и воздушные гавани. Она расценила это как тревожный знак для Брюсселя: администрация на Банковой отрабатывает тактику, которая в скором времени может затронуть европейские газопроводы и склады нефти.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.