Терроризм по расписанию: Захарова предупредила ЕС о грядущих ударах ВСУ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости отреагировала на повреждения объектов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, предупредив европейских партнеров о рисках, которые несет практика киевских властей.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

По ее оценке, такие действия могут распространиться на континентальные цели, включая взлетные полосы и хранилища топлива.

В компании КТК уточнили, что офис в портовом городе пострадал во время масштабного налета беспилотных аппаратов на центральные районы. Двое сотрудников получили травмы, а инфраструктура требует оценки ущерба.

Захарова подчеркнула, что украинская сторона целенаправленно поражает невоенные сооружения, энергетические узлы и воздушные гавани. Она расценила это как тревожный знак для Брюсселя: администрация на Банковой отрабатывает тактику, которая в скором времени может затронуть европейские газопроводы и склады нефти.