Ловушка для уклонистов: до 12 лет тюрьмы за симуляцию болезни

0:46
Силовые структуры » Военные новости

В нижней палате российского парламента опубликовали инициативу, которая предусматривает серьезное усиление мер за попытки избежать воинского долга через имитацию недомогания.

Здание Госдумы РФ
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Здание Госдумы РФ

Это особенно затронет тех, кто ранее отделался мягким приговором благодаря зачету службы или приостановке дела по ходатайству военных.

Предлагаемые правки затронут третью часть статьи 339 Уголовного кодекса, регулирующую такие нарушения. Для граждан, получивших отсрочку от наказания по статье 80.2 УК, или тех, чье дело заморожено по просьбе начальства части в рамках УПК РФ, вводится перспектива тюремного заключения от семи до двенадцати лет.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
