Месяц прогула — 12 лет срока: закон для военнообязанных ужесточили

Силовые структуры » Военные новости

В нижнюю палату парламента поступила законодательная инициатива, предусматривающая жесткие последствия для тех, кто избежал уголовного преследования благодаря зачету воинского срока: за необоснованное отсутствие в подразделении до месяца им грозит до восьми лет за решеткой.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

В сопроводительных материалах к документу, размещенному в онлайн-хранилище Думы, предлагают дополнить третью часть соответствующей нормы кодекса.

Это коснется индивидов с отсрочкой по статье 80.2 УК или тех, чьи процессы приостановлены по инициативе руководства формирования в рамках процессуального законодательства, — для них вводится диапазон от трех до восьми лет изоляции.

Отдельно отмечается, что за аналогичные проступки, превысившие месячный порог, уже установлена ответственность в виде семи-двенадцати лет лишения воли.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
