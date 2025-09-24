В нижнюю палату парламента поступила законодательная инициатива, предусматривающая жесткие последствия для тех, кто избежал уголовного преследования благодаря зачету воинского срока: за необоснованное отсутствие в подразделении до месяца им грозит до восьми лет за решеткой.
В сопроводительных материалах к документу, размещенному в онлайн-хранилище Думы, предлагают дополнить третью часть соответствующей нормы кодекса.
Это коснется индивидов с отсрочкой по статье 80.2 УК или тех, чьи процессы приостановлены по инициативе руководства формирования в рамках процессуального законодательства, — для них вводится диапазон от трех до восьми лет изоляции.
Отдельно отмечается, что за аналогичные проступки, превысившие месячный порог, уже установлена ответственность в виде семи-двенадцати лет лишения воли.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.