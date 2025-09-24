ПВО России в режиме нон-стоп: уничтожено 25 беспилотников, подробности атаки

В среду системы противовоздушной защиты страны ликвидировали 25 беспилотных аппаратов, запущенных с украинской стороны, над российскими землями. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

События развернулись 24 сентября в дневные часы — с полудня до шести вечера по московскому времени. Дроны были обнаружены и сбиты в воздушном пространстве над Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской и Брянской областями, а также в Краснодарском крае, на территории Республики Крым и в водах Черного моря.

Такие меры позволяют поддерживать безопасность в приграничных зонах, где фиксируется повышенная активность противника.