Военные новости

В среду системы противовоздушной защиты страны ликвидировали 25 беспилотных аппаратов, запущенных с украинской стороны, над российскими землями. Об этом сообщили в военном ведомстве.

ЗРК С-300
Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-300

События развернулись 24 сентября в дневные часы — с полудня до шести вечера по московскому времени. Дроны были обнаружены и сбиты в воздушном пространстве над Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской и Брянской областями, а также в Краснодарском крае, на территории Республики Крым и в водах Черного моря.

Такие меры позволяют поддерживать безопасность в приграничных зонах, где фиксируется повышенная активность противника.

Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
