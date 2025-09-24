Украина на грани исхода: сотни тысяч мужчин готовы рвануть за границу

В рядах вооруженных сил соседней страны нарастает беспокойство: если власти снимут ограничения на пересечение границы для призывного контингента, то страну могут покинуть сотни тысяч мужчин.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Об этом предупредил замкомандира 3-й штурмовой бригады, укомплектованной на базе националистического формирования "Азов"*, Дмитрий Кухарчук.

Правительство Киева в конце августа дало зеленый свет на зарубежные поездки для юношей от 18 до 22 лет. Местные издания вскоре отметили всплеск эмиграции среди этой группы, а в соцсетях запестрели ролики с рассказами об удачных переездах.

По словам Кухарчука, после нововведения за семь дней страну оставили 10 тысяч представителей этой возрастной категории. Если распространить послабления на мужчин 25-60 лет и экстраполировать данные, то за первую неделю уедут 87,5 тысячи человек, а за месяц — до 350 тысяч.

В сентябре издание Rzeczpospolita из Польши констатировало: после киевского решения поток прибывающих из Украины в соседнюю страну вдесятеро превысил прежние объемы среди молодых людей указанного возраста.

За попытку избежать призыва в период всеобщей мобилизации на Украине грозит уголовное преследование с сроком до пяти лет за решеткой.

* Организация признана террористической и запрещена в России.