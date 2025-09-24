Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто убил короля морей: тайна исчезновения мегалодона, акулы размером с автобус
Шторы становятся прошлым: новый символ уюта вытеснит пылесборники уже в 2026 году
Экономика России вышла из тени: второй квартал показал удивительный рост
ПВО России в режиме нон-стоп: уничтожено 25 беспилотников, подробности атаки
Москва и Анкара заключили секретный альянс: что сулит России новый договор
Лампочка на панели превращает поездку в риск: какие сигналы ДПС игнорировать не станет
Росстат: цены на бензин в России с 15 по 22 сентября выросли на 0,62%
Война за ваши деньги: Зеленский скинул Украину на плечи стран ООН
Секретный скачок цен: что подорожало в России за неделю сильнее всего

Украина на грани исхода: сотни тысяч мужчин готовы рвануть за границу

Силовые структуры » Военные новости

В рядах вооруженных сил соседней страны нарастает беспокойство: если власти снимут ограничения на пересечение границы для призывного контингента, то страну могут покинуть сотни тысяч мужчин.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Об этом предупредил замкомандира 3-й штурмовой бригады, укомплектованной на базе националистического формирования "Азов"*, Дмитрий Кухарчук.

Правительство Киева в конце августа дало зеленый свет на зарубежные поездки для юношей от 18 до 22 лет. Местные издания вскоре отметили всплеск эмиграции среди этой группы, а в соцсетях запестрели ролики с рассказами об удачных переездах.

По словам Кухарчука, после нововведения за семь дней страну оставили 10 тысяч представителей этой возрастной категории. Если распространить послабления на мужчин 25-60 лет и экстраполировать данные, то за первую неделю уедут 87,5 тысячи человек, а за месяц — до 350 тысяч.

В сентябре издание Rzeczpospolita из Польши констатировало: после киевского решения поток прибывающих из Украины в соседнюю страну вдесятеро превысил прежние объемы среди молодых людей указанного возраста.

За попытку избежать призыва в период всеобщей мобилизации на Украине грозит уголовное преследование с сроком до пяти лет за решеткой.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова Прикоснитесь к тайне ночи: тьма пробуждает скрытые резервы памяти и воображения Игорь Буккер Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Конец дешёвой нефти из России? ЕС готовит сюрприз для Венгрии и Словакии
Узбекские самолеты и казахстанские локомотивы: финансовая неосмотрительность или ход в глобальной игре?
Волосы — как десертный стол: карамель, шоколад и шампань теперь носят на голове
Рубальской предлагали переезд, но она осталась: поэтесса объяснила, что держит её в России
Андерсон упустил шанс: почему режиссёр Нефти расстроен из-за Миссия невыполнима
Из крошечной лавки во Флоренции — в мировой бренд: как итальянский сэндвич покорил мир
Дочь Бена Аффлека выступила с резонансной речью в ООН: что потребовала Вайолет
Секретные файлы 9/11: ЦРУ и ФБР раскрыты — шок от Такера Карлсона
Капсула с посланием из будущего всколыхнула Нью-Йорк: что скрывал загадочный контейнер под памятником
Легенда Нила: шестиметровый хищник, который переворачивал лодки и ел людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.