Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
США и Россия нашли общую почву — что обсуждали в Нью-Йорке
Москва поставила ИКАО на место: хватит нарушать законы
Зеленский в Вене: один день роскоши за полмиллиона евро Украины
Шантаж изнутри: Словакия бросила Евросоюз и выбрала Россию
Заложник войны: Зеленский обречён разжигать конфликт ещё сильнее
Ребёнок мечтает о кошке? Эти породы стерпят всё и никогда не выпустят когти
Вонь из ведра исчезает навсегда: спасает средство, не требующее ни денег, ни усилий
Москва бьёт рекорды: Россия обходит авиационные запреты

Секретный план российского командования: вот что на самом деле происходит на фронте

2:10
Силовые структуры » Военные новости

В ходе специальной военной операции российские подразделения демонстрируют целенаправленное продвижение, захватывая новые участки и очищая районы от противника.

Бойцы ВС РФ
Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

По оценкам специалистов, такая динамика опирается на точные военные оценки и стратегические приоритеты руководства, где основной акцент делается на ослаблении сил оппонента до уровня, при котором он вынужден будет согласиться на условия Москвы для урегулирования.

Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 17 сентября, активные действия ведутся практически по всему фронту. Официальные сводки оборонного ведомства подтверждают контроль над несколькими поселениями в зоне операции. В частности, во вторник сообщалось о полной блокаде значительной украинской группировки в районе Купянска на Харьковщине.

На следующий день поступили данные о дальнейших достижениях: войска "Юга" методично нейтрализуют окруженные элементы противника у Клебан-Быкского водохранилища, где из первоначальных восьми сотен осталось менее сотни.

Тем временем соединения "Запада" завершают операцию по зачистке Кировска в Донецкой Народной Республике, избавляясь от остатков 63-й механизированной бригады.

Аналитики подчеркивают, что подходы командования строятся на реалистичных прогнозах и четких задачах.

Постоянное давление вдоль линии соприкосновения генерирует цепочку локальных триумфов, которые постепенно формируют основу для общего превосходства. Конкретные маневры на флангах ориентированы на расширение зон влияния и деблокировку важных центров.

В итоге, по мнению наблюдателей, эти шаги напрямую скажутся на дипломатическом процессе. Все усилия направлены на достижение решающего удара по силам противника, что в перспективе должно побудить его к признанию фактического положения дел и переходу к диалогу, включая рамки, предложенные Россией еще на стамбульских встречах во втором раунде.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Последние материалы
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем
Хочешь идеальную гладкость? Готовься дружить с грибком: неожиданный эффект бритья
4,5 млн россиян могут рассчитывать на бонус: МРОТ значительно увеличится с 2026 года
Секретные переговоры завершились сенсацией: Европа на пороге нового альянса
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
КТК под ударом: ВСУ атаковали интересы Казахстана в России
Сын Никулина ответил критикам: директор цирка о квартире в Монако и собачьем деле
Нефть взорвалась ростом: Brent перешагнул рубеж в 69 долларов
Шаман признался: вот что оказалось самым сложным на Интервидении-2025
Украину озолотят за счёт России: ЕС раскрыл план на 130 млрд евро
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.