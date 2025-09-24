Запад включён в режим войны: Россия раскрыла главный план НАТО

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Дипломатический представитель России Юлия Жданова, возглавляющая делегацию на венских консультациях по военной стабильности и ограничению вооружений, выразила решительный протест против действий альянса НАТО и стран Евросоюза, которые, по ее словам, искусственно раздувают конфронтацию на континенте.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

Такие шаги противоречат принципам, на которых строится глобальная стабильность, отметила она на 96-м совместном заседании Форума по безопасности и Постоянного совета ОБСЕ в среду.

Жданова подчеркнула, что западные усилия по разжиганию антироссийских настроений переходят в разряд организованной кампании, направленной на то, чтобы убедить европейцев в неизбежности столкновения с Москвой.

Любые инициативы со стороны России трактуются как провокации, хотя на деле это маскирует стремление к усилению военного потенциала и подготовке к гипотетическому противостоянию.

Особое внимание дипломат уделила тому, как эта информационная атака затрагивает даже президента США Дональда Трампа.

По ее оценке, европейские элиты пытаются подтолкнуть его к жесткой позиции, чтобы подорвать позитивные тенденции, возникшие после встреч в Аляске, затормозить процесс на Украине и глубже вовлечь Вашингтон в конфликт. Прагматичный подход новой американской команды к завершению украинского кризиса видится здесь как прямая опасность для интересов военных кругов и ястребов в целом.