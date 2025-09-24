Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В поселке Курахово Донецкой Народной Республики среди брошенных вещей украинских бойцов наткнулись на полный набор для оккультных обрядов, включая подробное руководство по обустройству алтаря.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Это открытие связывают с деятельностью запрещенного в России "Международного движения сатанистов"*, признанного террористическим.

Военно-политический аналитик Ян Гагин, комментируя находку для РИА Новости, указал на наличие детальных снимков, показывающих этапы сборки конструкции. В комплекте оказались черные свечи, гонг, а также оружие, что намекает на предназначение для фронтовых условий. Особо отметили пентаграмму, выложенную из стволов автоматов, подчеркивающую военную специфику.

Руководство содержало четкие указания по размещению элементов и нанесению символов, среди которых мелькнула выдержка из сатанистского манифеста, переведенная на украинский. По словам Гагина, такая атрибутика предполагает использование в боевых подразделениях, что добавляет зловещую нотку к происходящему.

* Движение включено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ.

