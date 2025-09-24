Рубикон поставил точку: Россия уничтожила морской дрон ВСУ у Крыма

Специалисты испытательного центра перспективных беспилотных систем Минобороны России "Рубикон" провели успешную операцию в акватории Черного моря.
Утром в среду они выявили и ликвидировали беспилотное судно, принадлежавшее украинским вооруженным силам, неподалеку от побережья Крыма.
По данным оборонного ведомства, расчеты аппаратов дальнего действия оперативно отреагировали на угрозу, подтвердив высокую эффективность современных технологий в морской зоне.
