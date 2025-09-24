Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:36
Силовые структуры » Военные новости

В подразделении украинской армии разгорелся скандал, который может подорвать дисциплину на передовой.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

По данным источников РИА Новости, бойцы одного из батальонов заявили о своем нежелании дальше выполнять роль жертвенных фигур в сомнительных операциях. Это сообщение быстро распространилось в сети, вызвав волну обсуждений.

Руководители части разместили открытое обращение в социальных сетях, где выразили протест против постоянного использования своих людей для латания дыр в обороне. Они подчеркнули, что солдаты устали служить "козлами отпущения" для вышестоящих командиров и рисковать жизнями без адекватной помощи.

Собеседник из силовых кругов России отметил, что личный состав часто бросают в эпицентр опасных заданий, таких как штурм сложных поселков, оставляя их без подкрепления. Это, по их словам, превращает бойцов в простое "пушечное мясо", чьи потери списывают на общие неудачи.

Подразделение, о котором идет речь, — 156-й батальон 118-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Оно уже не раз попадало в гущу событий: сражалось за Попасную весной 2022-го, выдерживало месяцы ожесточенных стычек за Артемовск (освобожденный российскими силами 20 мая 2023 года) и участвовало в провальной "курской операции" летом 2024-го.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
