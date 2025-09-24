Мобилизация Германии: Бундесвер намерен вернуться к призывному комплектованию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил, что страна может вернуться к обязательному набору в армию, если в ближайшие восемь-девять лет не удастся набрать нужное количество добровольцев.

Солдаты немецкого бундесвера
Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nathaniel Allen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдаты немецкого бундесвера

Это решение потребует согласия бундестага и станет крайней мерой для достижения плана в 460 тысяч военнослужащих.

Во время обсуждения в нижней палате парламента он подчеркнул, что все усилия по привлечению на службу по желанию должны быть исчерпаны. Только в случае провала бундесверу придется активировать призыв, чтобы закрыть дефицит. Трансляция дебатов велась онлайн на портале законодательного органа.

Писториус уточнил: отмененная в 2011 году система вернется лишь при строгих условиях — с одобрением депутатов и при недоборе до цели. В ближайшие годы регулярным силам требуется 260 тысяч человек, а к концу периода — еще 200 тысяч в запасе.

Предлагаемый закон, вдохновленный скандинавским опытом, запустят с 2026 года. Он обязывает молодых мужчин, рожденных после конца 2007-го, предоставлять данные о здоровье и параметрах тела. Женщины смогут участвовать добровольно. Учет модернизируют, сделав его цифровым, чтобы усилить как основные, так и резервные подразделения против современных вызовов.

Сейчас ориентир — 203 тысячи активных бойцов, но два года подряд численность падала, достигнув 182 тысяч к марту. Однако ведомство отметило подъем: к июлю 2025-го прибавилось около двух тысяч, преимущественно на контрактной основе — 75 процентов от общего прироста.

Финансирование растет: в 2026-м на оборону уйдет 82,7 миллиарда евро, или 2,8 процента ВВП. К 2029 году доля взлетит до 3,5 процентов, что подкрепит планы по укреплению мощи.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

