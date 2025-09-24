Российские силовики раскрыли детали трагедии с 144-й бригадой Вооруженных сил Украины, которую раньше считали безопасным убежищем.
За год боевых действий она лишилась сотен бойцов, несмотря на репутацию "резервной" и обещания минимизировать риски.
Изначально подразделение создавали как тыловое, с задачами на тихих пограничных зонах без интенсивных стычек. Место там ценилось на вес золота: семьи солдат часто выкладывали огромные суммы в территориальные центры комплектования, жертвуя сбережениями, продавая дома или беря кредиты, лишь бы близкий избежал передовой и переждал конфликт. Об этом РИА Новости сообщили информаторы.
Однако через год структуру переориентировали на механизированную, и личный состав бросили на самые уязвимые фланги. Даже те, кто рассчитывал на спокойствие за "взнос", оказались в эпицентре. В итоге потери достигли нескольких сотен — погибших и без вести пропавших. Родные уже выкладывают списки в соцсети, требуя ясности.
Часть сил из Черниговщины срочно перебросили под Волчанск, чтобы укрепить оборону в разгар кризиса. Это стало последней каплей для тех, кто верил в "элитный" статус бригады.
