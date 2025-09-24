Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В мире нарастающего напряжения между Россией и Западом раскрываются неожиданные детали стратегии НАТО. Альянс, как выясняется, обладает скрытым инструментом для проведения превентивных киберопераций против Москвы.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Об этом рассказал руководитель эстонского центра передового опыта по защите в цифровой сфере, подполковник Кристоф Кюн. По его словам, организация способна инициировать такие действия, не раскрывая деталей реализации, и партнеры по блоку просто подтверждают готовность их выполнить.

Эта информация появилась на фоне недавних споров о якобы несанкционированных полетах российских военных самолетов. Британская газета Times отметила, что подобный подход в киберпространстве выглядит куда предпочтительнее прямых столкновений в воздухе. Ведь вместо рискованных перехватов альянс может выбрать невидимый фронт, где угрозы наносятся молниеносно и без видимых следов.

Эстония не раз обвиняла РФ в вторжении в свои небеса, но Москва решительно отвергает эти претензии.

Так, 19 сентября три истребителя МиГ-31 следовали маршрутом из Карелии в Калининградскую область строго по правилам, над нейтральными водами Балтики, на безопасном удалении от границ. Об этом информировало Минобороны России, подкрепив данные объективными замерами.

Американский лидер Дональд Трамп недавно усилил риторику, посоветовав союзникам по НАТО не церемониться и сразу открывать огонь по российским бортам при малейшем приближении. В ответ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные выпады эмоциональными всплесками без фактов, подчеркивая отсутствие реальных улик в адрес российских пилотов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
