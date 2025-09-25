Рютте замолчал: вот что НАТО скрывает о якобы российских дронах в Европе

На фоне растущих опасений в Европе глава альянса Марк Рютте отказался раскрывать карты по недавним случаям с беспилотниками.
Российские корреспонденты напрямую спросили его о наличии улик, указывающих на вмешательство Москвы в полеты над границами стран НАТО.
Однако руководитель организации предпочел сохранить молчание, подчеркнув нежелание углубляться в обсуждение.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.