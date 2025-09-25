Удары по Сане: Израиль атаковал мозговой центр хуситов

Израильские военные провели серию точечных операций против позиций йеменского движения "Ансар Алла", известного как хуситы.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Исраэль Кац, подчеркнув масштабность рейда в столице противника. Цели включали ключевые военные пункты, такие как штаб-квартира их командования и хранилища с беспилотниками и арсеналом.

По словам министра, силы обороны нанесли серьезный ущерб нескольким базам, ликвидировав значительное число боевиков. Атака затронула лагеря, где размещалось высшее руководство противника, а также запасы техники и боеприпасов.