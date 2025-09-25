Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удары по Сане: Израиль атаковал мозговой центр хуситов

Военные новости

Израильские военные провели серию точечных операций против позиций йеменского движения "Ансар Алла", известного как хуситы.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Исраэль Кац, подчеркнув масштабность рейда в столице противника. Цели включали ключевые военные пункты, такие как штаб-квартира их командования и хранилища с беспилотниками и арсеналом.

По словам министра, силы обороны нанесли серьезный ущерб нескольким базам, ликвидировав значительное число боевиков. Атака затронула лагеря, где размещалось высшее руководство противника, а также запасы техники и боеприпасов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
