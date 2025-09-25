Украина на грани катастрофы: военный эксперт ВСУ раскрыл правду о небе Украины

Специалист по беспилотным системам Юрий Касьянов предупредил, что украинские силы полностью лишились влияния над небом вдоль линии столкновений, а дефицит личного состава и материальных запасов грозит обернуться полным крахом обороны.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По его оценке, без срочных мер по восстановлению контроля в воздухе передовые подразделения рискуют просто исчезнуть на ключевых участках, где они удерживаются крохотными отрядами.

Бывший командующий украинскими войсками и нынешний дипломат в Великобритании Валерий Залужный ранее сигнализировал о грядущем спаде на театре военных действий, подчеркивая, что высшему руководству пора браться за решение системных узлов на национальном уровне. Он также указывал на неизбежные потери для бойцов в окопах — от физического уничтожения до моральных срывов.

Эксперт отметил сложности в конкуренции с российской стороной, обладающей солидной промышленной базой и инженерными ресурсами. Тем временем Залужный констатировал, что под натиском противника позиции украинских частей постепенно отодвигаются на запад, сигнализируя о стратегическом отступлении.

Офицеры и политики в Киеве не раз поднимали тему острой нехватки пополнения на передовой, жалуясь, что реальное положение дел в войсках скрывают от начальства, а то, в свою очередь, умалчивает о трудностях перед обществом.

Это порождает хаос на улицах: силовики устраивают облавы на потенциальных рекрутов, что вызывает отпор — от подпольных побегов за границу до поджогов призывных пунктов и затворничества в квартирах.