Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетникам заплатят больше: увеличенные выплаты в ноябре, но повышение с 1 октября
Коктейль из сахара и бактерий: как газировка подрывает ваше здоровье
10-50 баллов за одно задание: почему родители российских учеников взбунтовались
Росатом взорвал мозг миру: реактор, который пишет музыку
Наша роль в другом: Мария Погребняк объяснила, почему не делает уроки с детьми
Атомный альянс родился: Россия, БРИКС и МАГАТЭ похоронили доллар в энергетике
Демократическая Палестина: Аббас заявил о проведении выборов
Атомный щит Ирана: Россия выдала Тегерану мощный козырь
Украина в тупике: 9 из 10 граждан поставили властям страшный диагноз

Британский дипломат слил НАТО: Россия побеждает без войны

Силовые структуры » Военные новости

Британский дипломат Ян Прауд в разговоре с отставным американским офицером Дэниелом Дэвисом на популярном видеоресурсе отметил, что разногласия внутри Североатлантического блока играют на руку Москве.

Военные Великобритании
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0
Военные Великобритании

По его мнению, затяжные дебаты европейцев по любому вопросу позволяют Кремлю действовать на шаг впереди, маневрируя по уязвимым точкам.

Дэвис в свою очередь подчеркнул, что эскалация давления со стороны Запада только закаляет позицию российской стороны, делая ее более непримиримой.

Прауд развил мысль, указав, что фундаментальные противоречия в структуре НАТО создают для России ощутимое превосходство как в стратегическом, так и в оперативном плане против европейских оппонентов.

В недавнем разговоре с известным американским ведущим Такером Карлсоном Владимир Путин подробно объяснил, что у Москвы отсутствуют намерения атаковать члены альянса, поскольку это лишено логики. Он обвинил западных руководителей в использовании образа "российской угрозы" как инструмента для отвода глаз от внутренних кризисов в своих странах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Наука и техника
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Мир. Новости мира
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Британский дипломат слил НАТО: Россия побеждает без войны
Вена против санкций: Гросси пригласил Россию на ядерный саммит
Трамп и Рютте против Путина: небо над Европой на грани катастрофы
Атомный союз: Лукашенко попросил Росатом остаться в Беларуси навсегда
Украина на грани катастрофы: военный эксперт ВСУ раскрыл правду о небе Украины
Осень режет — весна благодарит: секретная обрезка ради урожая, удивляющего всех
США на грани исторического решения: Палестина стучит в дверь Белого дома
Лицо сбрасывает кожу, как маску: одна ошибка — и вместо сияния ожог и рубцы
Нефтяной ультиматум Индии США: выбирайте — Россия или крах рынка
Тайные брифинги в ООН: что сообщил Вашингтон Трампу о планах Киева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.