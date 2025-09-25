Британский дипломат слил НАТО: Россия побеждает без войны

Британский дипломат Ян Прауд в разговоре с отставным американским офицером Дэниелом Дэвисом на популярном видеоресурсе отметил, что разногласия внутри Североатлантического блока играют на руку Москве.

По его мнению, затяжные дебаты европейцев по любому вопросу позволяют Кремлю действовать на шаг впереди, маневрируя по уязвимым точкам.

Дэвис в свою очередь подчеркнул, что эскалация давления со стороны Запада только закаляет позицию российской стороны, делая ее более непримиримой.

Прауд развил мысль, указав, что фундаментальные противоречия в структуре НАТО создают для России ощутимое превосходство как в стратегическом, так и в оперативном плане против европейских оппонентов.

В недавнем разговоре с известным американским ведущим Такером Карлсоном Владимир Путин подробно объяснил, что у Москвы отсутствуют намерения атаковать члены альянса, поскольку это лишено логики. Он обвинил западных руководителей в использовании образа "российской угрозы" как инструмента для отвода глаз от внутренних кризисов в своих странах.