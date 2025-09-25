Миллиарды долларов прогорели: Запад признал главное о победе России

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Несмотря на огромные финансовые вливания со стороны НАТО в украинскую армию, преимущество в текущих боевых действиях удерживают российские войска.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Об этом информирует американская газета Washington Post, опираясь на данные от представителей Североатлантического альянса.

По мнению источников в НАТО, объем ресурсов, который Россия задействует в воздушных операциях и применении беспилотников, позволяет ей доминировать на поле боя. Даже полное удовлетворение запросов Киева на оружие и средства могло бы не изменить ситуацию из-за дефицита личного состава у украинской стороны.

Как отмечает издание, за минувшие месяцы российские подразделения в Донбассе постепенно продвигаются вперед, захватывая территории по одному участку за другим. Миллиардные ассигнования от Запада не смогли затормозить этот процесс, подчеркивают дипломаты альянса.

Ранее Reuters сообщало, что сокращение американской поддержки может привести к тому, что Украина утратит лояльность части европейских партнеров. В свою очередь, Москва расценивает трансферы вооружений Киеву как фактор, подрывающий шансы на мирное разрешение, и прямое втягивание стран НАТО в противостояние, граничащее с провокацией.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспорты с военной помощью для Украины будут рассматриваться как законные мишени. В российском руководстве также неоднократно указывали, что подобная милитаризация не приближает к диалогу, а лишь усугубляет кризис.