Доставка от России: Лукашенко заявил о передаче Орешника Белоруссии

Александр Лукашенко, глава белорусского государства, проинформировал прессу, что стратегический ракетный комплекс "Орешник" выдвинулся в направлении республики и вот-вот окажется на месте.

Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин и Александр Лукашенко

Отвечая на любопытство журналистов относительно его будущей дислокации внутри страны, он успокоил: все развивается гладко, без сбоев, и результат превзойдет ожидания.

Это заявление подчеркивает растущую роль Минска в региональной безопасности, где такие системы могут стать фактором сдерживания. Лукашенко намекнул, что интегрирование "Орешника" укрепит оборонительный потенциал, не вдаваясь в детали сроков или тактики.