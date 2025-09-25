Александр Лукашенко, глава белорусского государства, проинформировал прессу, что стратегический ракетный комплекс "Орешник" выдвинулся в направлении республики и вот-вот окажется на месте.
Отвечая на любопытство журналистов относительно его будущей дислокации внутри страны, он успокоил: все развивается гладко, без сбоев, и результат превзойдет ожидания.
Это заявление подчеркивает растущую роль Минска в региональной безопасности, где такие системы могут стать фактором сдерживания. Лукашенко намекнул, что интегрирование "Орешника" укрепит оборонительный потенциал, не вдаваясь в детали сроков или тактики.
