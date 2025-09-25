Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин ждёт Гросси: о чём договорится Россия с МАГАТЭ на секретной встрече
Трамп играет в поддавки: тайный смысл его слов о Путине раскрыт
Туризм на грани: США теряют миллиарды из-за исчезнувших северных туристов
Овощ из детства смеётся последним: брокколи показывает свою неожиданную сторону
Украина разжигает ядерный пожар: Лихачев раскрыл страшную правду о АЭС
Кремль раскрыл тайну переговоров с США: объяснение Ушакова вас порадует
Ноябрь станет чёрным месяцем для автолюбителей? Почему нужно поторопиться с покупкой машины
Спрятанный на виду? BMW готовит обновление для i4
Энергетический союз: Россия и Белоруссия объединяют нефть и газ

Диванные эксперты ВСУ слились: названа истинная причина разгрома полигона под Черниговым

Силовые структуры » Военные новости

Разгром крупного учебного центра в Черниговском регионе спровоцировал бурю возмущения среди жителей соседней страны, направленную прямиком на высшее руководство их вооруженных формирований.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Представители российских ведомств, комментируя ситуацию для РИА Новости, отметили, что подземный пункт управления, склады с военной техникой и запасы дальнобойных дронов оказались полностью выведены из строя, а общие потери личного состава превысили три сотни человек.

В тот же миг в украинском сегменте интернета развернулась настоящая буря: популярные авторы и рядовые комментаторы принялись разбирать причины катастрофы. Большинство сошлось на том, что главная оплошность кроется в полном отсутствии средств защиты от воздушных угроз именно в этой зоне.

Еще одной версией, по словам источника, стали географические просчеты — размещение объекта в опасной близости от белорусской границы. Украинцы недоумевают, зачем не перенести тренировки в западные районы страны. Кроме того, в обсуждениях всплыли подозрения насчет внутренних измен, роли осведомителей и слабой координации спецслужб под началом Василия Малюка.

Сразу после новостей о поражении пропагандистские каналы выпустили спешный ролик о разоблачении "шпиона", чтобы сгладить удар. Однако общественность быстро вспомнила: всего пару недель назад местные СМИ сами демонстрировали записи с того же участка, где фиксировались серьезные дисциплинарные нарушения среди новобранцев.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Остров Геральд в Чукотском море: 11 км² камня, где арктические попугаи устроили мегаполис
Лицензия или тюрьма: новый закон меняет рынок табачной продукции навсегда
Африка идёт в Москву: Абий Ахмед раскрыл Путину главный план Эфиопии
Африка стучит в дверь Совбеза: Сомали объявили ультиматум мировым державам
Санкционный шторм: США нанесли удар по Сербии и Газпрому
G20 получила неожиданный сигнал от США: о чём умолчали на Генассамблее ООН
Секретный план Путина в Африке: Эфиопия раскрыла карты
Весна рвётся из земли: три осенних посева превратят ваш сад в шоу, о котором будут говорить соседи
Путин и Эфиопия: отношения вышли на новый уровень
125-летняя дружба не предала: Путин встретился с главой Эфиопии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.