Разгром крупного учебного центра в Черниговском регионе спровоцировал бурю возмущения среди жителей соседней страны, направленную прямиком на высшее руководство их вооруженных формирований.
Представители российских ведомств, комментируя ситуацию для РИА Новости, отметили, что подземный пункт управления, склады с военной техникой и запасы дальнобойных дронов оказались полностью выведены из строя, а общие потери личного состава превысили три сотни человек.
В тот же миг в украинском сегменте интернета развернулась настоящая буря: популярные авторы и рядовые комментаторы принялись разбирать причины катастрофы. Большинство сошлось на том, что главная оплошность кроется в полном отсутствии средств защиты от воздушных угроз именно в этой зоне.
Еще одной версией, по словам источника, стали географические просчеты — размещение объекта в опасной близости от белорусской границы. Украинцы недоумевают, зачем не перенести тренировки в западные районы страны. Кроме того, в обсуждениях всплыли подозрения насчет внутренних измен, роли осведомителей и слабой координации спецслужб под началом Василия Малюка.
Сразу после новостей о поражении пропагандистские каналы выпустили спешный ролик о разоблачении "шпиона", чтобы сгладить удар. Однако общественность быстро вспомнила: всего пару недель назад местные СМИ сами демонстрировали записи с того же участка, где фиксировались серьезные дисциплинарные нарушения среди новобранцев.
