Диванные эксперты ВСУ слились: названа истинная причина разгрома полигона под Черниговым

Разгром крупного учебного центра в Черниговском регионе спровоцировал бурю возмущения среди жителей соседней страны, направленную прямиком на высшее руководство их вооруженных формирований.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Представители российских ведомств, комментируя ситуацию для РИА Новости, отметили, что подземный пункт управления, склады с военной техникой и запасы дальнобойных дронов оказались полностью выведены из строя, а общие потери личного состава превысили три сотни человек.

В тот же миг в украинском сегменте интернета развернулась настоящая буря: популярные авторы и рядовые комментаторы принялись разбирать причины катастрофы. Большинство сошлось на том, что главная оплошность кроется в полном отсутствии средств защиты от воздушных угроз именно в этой зоне.

Еще одной версией, по словам источника, стали географические просчеты — размещение объекта в опасной близости от белорусской границы. Украинцы недоумевают, зачем не перенести тренировки в западные районы страны. Кроме того, в обсуждениях всплыли подозрения насчет внутренних измен, роли осведомителей и слабой координации спецслужб под началом Василия Малюка.

Сразу после новостей о поражении пропагандистские каналы выпустили спешный ролик о разоблачении "шпиона", чтобы сгладить удар. Однако общественность быстро вспомнила: всего пару недель назад местные СМИ сами демонстрировали записи с того же участка, где фиксировались серьезные дисциплинарные нарушения среди новобранцев.