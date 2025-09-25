Война в Европе ближе, чем кажется: США запустили тайную операцию по вооружения Германии

Американское оборонное ведомство дало зеленый свет потенциальной поставке в Германию партии высокоточных ракет для воздушных боев.

Фото: commons.wikimedia.org by Causa83, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности

Речь идет о до 400 единицах модели AIM-120D-3 AMRAAM вместе с необходимым оснащением на общую стоимость 1,23 миллиарда долларов. Об этом сообщили представители Агентства по оборонному сотрудничеству, входящего в структуру Пентагона.

В пакет сделки войдут не только сами боеприпасы, но и комплектующие, резервные компоненты, средства защиты данных, тренажеры для подготовки персонала, а также услуги по обслуживанию.

Основным исполнителем выступит компания RTX, известная своими разработками в аэрокосмической отрасли.

По оценкам специалистов агентства, такие поставки помогут Берлину усилить боеспособность своих ВВС в связи с внедрением многоцелевых самолетов F-35. Кроме того, это расширит маневренность альянса НАТО в вопросах координации действий и проведения совместных маневров. В то же время подчеркивается, что транзакция не повлияет существенно на стратегическую стабильность в европейском пространстве.