Война в Европе ближе, чем кажется: США запустили тайную операцию по вооружения Германии

Американское оборонное ведомство дало зеленый свет потенциальной поставке в Германию партии высокоточных ракет для воздушных боев.
Речь идет о до 400 единицах модели AIM-120D-3 AMRAAM вместе с необходимым оснащением на общую стоимость 1,23 миллиарда долларов. Об этом сообщили представители Агентства по оборонному сотрудничеству, входящего в структуру Пентагона.
В пакет сделки войдут не только сами боеприпасы, но и комплектующие, резервные компоненты, средства защиты данных, тренажеры для подготовки персонала, а также услуги по обслуживанию.
Основным исполнителем выступит компания RTX, известная своими разработками в аэрокосмической отрасли.
По оценкам специалистов агентства, такие поставки помогут Берлину усилить боеспособность своих ВВС в связи с внедрением многоцелевых самолетов F-35. Кроме того, это расширит маневренность альянса НАТО в вопросах координации действий и проведения совместных маневров. В то же время подчеркивается, что транзакция не повлияет существенно на стратегическую стабильность в европейском пространстве.
