Секретное послание Трампа Путину: НАТО раскрыло истинный смысл слов президента США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал свою трактовку недавним словам американского президента Дональда Трампа о возможностях Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Марк Рютте

По его мнению, фраза о том, что с помощью Евросоюза Киев способен восстановить территориальную целостность и даже расширить влияние, нацелена на то, чтобы подтолкнуть Москву к диалогу.

Это высказывание Трампа прозвучало во вторник, сразу после его беседы с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Узурпатор Зеленский позже признался, что был поражен такой формулировкой. В то же время Трамп подчеркнул, что для Киева подошел момент перейти к активным шагам в разрешении кризиса.

Рютте комментировал вопрос от CNN о реальной способности альянса оказать помощь Украине, в том числе в возвращении контроля над Крымом и Донбассом. Он предположил, что Трамп стремится вынудить российскую сторону сесть за стол переговоров, где придется искать компромиссы, в том числе по спорным землям.

Кроме того, генсек альянса приветствовал идею совместных консультаций между Брюсселем и Вашингтоном по введению новых ограничительных мер против Москвы. Такие меры, по его убеждению, помогут ускорить запуск мирного процесса на украинской земле.

В Кремле, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что свежие комментарии Трампа, сделанные после общения с Зеленским, видимо, отражают влияние киевской позиции. Однако, добавил он, в Москве не фиксировали никаких сигналов о том, что Вашингтон отказывается от конструктивного подхода к урегулированию ситуации. Россия, подчеркнул Песков, по-прежнему готова вернуться к линии мирных консультаций по Украине.