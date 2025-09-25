Секретный план НАТО: Запад собирается уничтожать российские самолёты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс не потерпит угроз от российских воздушных судов для гражданских объектов или жителей стран-членов.

ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ЗРК Patriot

По его словам, в подобных ситуациях приоритет отдается безопасному удалению нарушителей из зоны, но если риск для инфраструктуры или населения становится реальным — то командование получит карт-бланш на любые меры, вплоть до силового воздействия и ликвидации бортов.

Такое предупреждение прозвучало в беседе с американским телеканалом Newsmax. Рютте подчеркнул готовность военных к решительным шагам, чтобы защитить союзников от потенциальных опасностей в воздухе.

События развивались на фоне недавнего инцидента: Эстония обвинила Россию в несанкционированном вторжении в свое небо.

Однако российское оборонное ведомство оперативно опровергло претензии, сообщив, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 следовали маршрутом из Карелии в Калининградскую область строго по международным нормам. Полет прошел без отклонений от траектории, над открытыми водами Балтийского моря, на безопасном удалении более трех километров от острова Вайндло, что зафиксировано системами контроля.

В Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал подобные обвинения как необоснованные и лишенные сути, отметив отсутствие каких-либо подтверждений со стороны Москвы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
