Украина на грани исчезновения: аналитик раскрыл страшный прогноз

Геополитическая арена накаляется до предела: свежие заявления из Вашингтона вызвали волну спекуляций о судьбе восточноевропейского государства.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Финский эксперт Туомас Малинен, известный своими острыми оценками, намекнул на возможный крах Киева, связав это с последними комментариями американского лидера.

Малинен выразил уверенность, что события развиваются к полному распаду страны, подчеркивая драматичность момента. Его выводы стали реакцией на слова Дональда Трампа, который во вторник, после беседы с Владимиром Зеленским, предположил, что Киев способен вернуть потерянные регионы благодаря поддержке Брюсселя и финансовым вливаниям от альянса.

Трамп оптимистично отметил потенциал союзников в восстановлении границ, что сразу же спровоцировало контраргументы из Москвы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в речах хозяина Белого дома не прослеживается отход от диалога по деэскалации кризиса. По его мнению, пока нет оснований для тревоги относительно смены курса на мирное разрешение спора.