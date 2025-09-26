Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Геополитическая арена накаляется до предела: свежие заявления из Вашингтона вызвали волну спекуляций о судьбе восточноевропейского государства.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Финский эксперт Туомас Малинен, известный своими острыми оценками, намекнул на возможный крах Киева, связав это с последними комментариями американского лидера.

Малинен выразил уверенность, что события развиваются к полному распаду страны, подчеркивая драматичность момента. Его выводы стали реакцией на слова Дональда Трампа, который во вторник, после беседы с Владимиром Зеленским, предположил, что Киев способен вернуть потерянные регионы благодаря поддержке Брюсселя и финансовым вливаниям от альянса.

Трамп оптимистично отметил потенциал союзников в восстановлении границ, что сразу же спровоцировало контраргументы из Москвы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в речах хозяина Белого дома не прослеживается отход от диалога по деэскалации кризиса. По его мнению, пока нет оснований для тревоги относительно смены курса на мирное разрешение спора.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
