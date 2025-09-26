Анкара выбрала Вашингтон: Турция отказалась от Европы ради американских F-16

Дипломатический прорыв между Вашингтоном и Анкарой: стороны наконец-то парафировали договор о поставках американских лайнеров в Турцию.

Фото: Вадим Савицкий Истребитель F-16

Специальный представитель США по Ближнему Востоку Томас Баррак подтвердил факт договоренностей, отметив, что это шаг к укреплению партнерства в авиационной сфере.

Встреча лидеров двух стран в Белом доме заложила основу для этого успеха. Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили широкий круг вопросов, от экономических до оборонных. По словам Баррака, контракт уже готов к реализации, что обещает Турции современный флот воздушных судов.

Американский президент ранее подчеркивал динамику сотрудничества с турецким коллегой.

Он акцентировал внимание на нескольких проектах: от масштабных торговых обменов до военных инициатив, в частности, закупке самолетов Boeing и пакета по истребителям F-16. Такие договоренности могут переформатировать региональные альянсы, добавив веса в геополитической игре.