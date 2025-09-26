НАТО раскрыло козырь: вот что ждет Россию в случае нового инцидента в небе

Североатлантический альянс планирует поддерживать неясность в вопросах возможного отпора на случай проникновения российских бортов в контролируемые зоны.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

Об этом рассказал глава НАТО в беседе с американским каналом Newsmax, подчеркивая стратегическую расплывчатость подхода.

Он отметил, что такая тактика позволит избежать излишней прозрачности для Кремля, но при реальной угрозе активации статьи о взаимной защите все стороны мгновенно осознают последствия. По его словам, альянс оперативно фиксирует любые отклонения и готов к симметричным шагам, не раскрывая деталей заранее.

Этот подход стал актуальным на фоне недавнего инцидента с Эстонией, где Таллин обвинил российские экипажи в несанкционированном пересечении границ.

Однако в Минобороны РФ уточнили: 19 сентября три МиГ-31 выполнили стандартный трансфер из Карелии в Калининград по заранее утвержденному коридору. Объективные данные подтверждают полное соблюдение норм, без касания чужих воздушных коридоров.

Маршрут пролегал исключительно над открытыми водами Балтики, на безопасном удалении от эстонских островов — свыше трех километров от Вайндло. Ни отклонений от курса, ни вторжений не зафиксировано. Кремлевский представитель Дмитрий Песков охарактеризовал подобные претензии как голословные и лишенные фактов, подчеркивая их провокационный характер.