Силовые структуры » Военные новости

В окрестностях Калиновки, что в Днепропетровской области, бойцы из отряда "Восток" внезапно столкнулись с группой зарубежных бойцов на службе противника.

Об этом поведал РИА Новости один из участников событий, известный под позывным "Билли". По его словам, он двигался впереди товарища, когда из-за ближайшего укрытия, всего в паре метров, показалась фигура врага. Чтобы удостовериться, "Билли" произнес условный сигнал, но в ответ услышал незнакомую речь — сразу стало понятно, что перед ним пришелец из-за рубежа.

Ситуация накалилась мгновенно: началась перестрелка. Военнослужащий успел отползти в укрытие, пока напарник вел заградительный огонь. В этот миг он метнул взрывчатку, что решило исход стычки. Один из осколков задел ноги товарища, и "Билли" быстро оказал ему первую помощь, после чего они начали отступать, не прекращая ответного огня.

Министерство обороны России накануне, 20 сентября, официально объявило о полном контроле над Калиновкой в указанном регионе. Это событие стало частью более широкой операции, где местные силы взяли верх над опорными пунктами противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
