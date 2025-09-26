Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Силовые структуры » Военные новости

На передовой украинские силы применяют импортную взрывчатку, лишенную каких-либо опознавательных знаков.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Об этом поделился с РИА Новости руководитель дронового подразделения из Ленинградского гвардейского соединения в составе группировки "Запад", известный под боевым именем "Чекист".

По его наблюдениям, в ходе операций был обнаружен боеприпас, полностью лишенный указаний на происхождение — ни советских, ни зарубежных символов.

Военнослужащий уточнил, что на корпусе не наблюдалось даже намеков на стирание или маскировку идентификаторов: это был "чистый" экземпляр без единой метки. После проверок возникла версия о возможном польском изготовлении. "Чекист" подчеркнул, что такая практика — сознательный ход экспортеров, стремящихся остаться в тени.

По его словам, отсутствие обозначений позволяет странам-поставщикам избегать конфронтации с оппонентами. Если вооружение уходит за границу, а одна сторона не желает портить отношения с другой, проще всего обойтись без ярлыков. Это затрудняет опознание источника и последующие дипломатические упреки со стороны тех, кого считают антагонистами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
