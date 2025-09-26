Север» наступает: Россия выдавливает ВСУ с ключевых рубежей

Военные формирования российской группировки "Север" за минувшие семь дней провели успешные операции против нескольких украинских подразделений в Сумской и Харьковской областях, что привело к значительным потерям у противника.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллерия

Об этом информирует Министерство обороны РФ в своей еженедельной сводке.

В ходе активных маневров войска продвинулись глубже в оборонительные рубежи врага в Сумской области, нанеся удары по личному составу и вооружению пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины и бригаде территориальной обороны. На харьковском направлении аналогичные действия затронули три механизированных и мотопехотную бригады ВСУ, а также две бригады теробороны.

Итог недели в зоне ответственности группировки — до 1250 уничтоженных бойцов противника, три танка, четыре бронированные машины, 62 грузовика и 15 артиллерийских установок.

Кроме того, были выведены из строя девять пунктов радиоэлектронной борьбы и контрбатарейной разведки, а также 29 хранилищ с боеприпасами и припасами.