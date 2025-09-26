Добро пожаловать в реальность: Россия уничтожает энергетику и логистику Украины

Силовые структуры Военные новости

В период с 20 по 26 сентября 2025 года подразделения российской армии осуществили серию точечных операций, включая один крупномасштабный и шесть локальных рейдов.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

Для этого задействовали современное стрелковое вооружение и автономные дроны.

По данным официального обзора ведомства, атаки затронули производства оборонного сектора противника, ключевые узлы логистики и энергосистем, задействованные для нужд киевских силовиков. Кроме того, пострадали арсеналы с взрывчатыми веществами, взлетные полосы баз, зоны подготовки дальнобойных аппаратов и временные лагеря, где базируются ополчения, элитные отряды, националисты и зарубежные бойцы.

Такие меры, по информации из еженедельного отчета, направлены на подрыв потенциала оппонента. Ведомство подчеркивает эффективность примененных средств, которые позволили нанести ущерб без лишних потерь с нашей стороны.