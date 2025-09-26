За прошедшую неделю войска российской группировки "Запад" успешно подавили активность одиннадцати украинских военных подразделений.
По данным оборонного ведомства, общие потери противника превысили 1600 человек, что стало ощутимым ударом по его боеспособности.
В период с 20 по 26 сентября были поражены соединения четырёх механизированных бригад, двух штурмовых формирований, а также аэромобильной и десантно-штурмовой частей Вооружённых сил Украины. Кроме того, пострадали бригада морской пехоты, подразделение территориальной обороны и национальной гвардии.
Общие итоги столкновений включают уничтожение значительного количества техники: десять боевых бронированных машин, 108 транспортных средств и 18 артиллерийских установок. Российские силы также вывели из строя 59 пунктов радиоэлектронной борьбы и контрбатарейных систем, плюс 39 объектов хранения боеприпасов и других ресурсов.
