Подразделения российской группировки "Центр" за последние семь дней провели серию удачных операций, в результате которых силы противника лишились до 3675 бойцов.
Эти действия развернулись на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области, где удалось нанести серьёзный урон нескольким соединениям Вооружённых сил Украины.
В ходе наступления были подавлены формирования четырёх механизированных бригад, танкового подразделения, трёх десантно-штурмовых частей, двух егерских отрядов, а также аэромобильной, штурмовой и воздушно-десантной бригад.
Кроме того, пострадали три штурмовых полка, две бригады морской пехоты, три территориальных оборонных формирования и два соединения национальной гвардии.
По уточнённым данным, общие потери противника включают не только живую силу, но и значительную часть военной техники: три танка, четырнадцать бронированных боевых машин, тридцать восемь автомобилей и двенадцать артиллерийских систем.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?