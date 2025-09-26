Смертельная ловушка для ВСУ: российская армия продолжает зачищать Донбасс

Силовые структуры Военные новости

Подразделения российской группировки "Центр" за последние семь дней провели серию удачных операций, в результате которых силы противника лишились до 3675 бойцов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Диверсанты ВСУ

Эти действия развернулись на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области, где удалось нанести серьёзный урон нескольким соединениям Вооружённых сил Украины.

В ходе наступления были подавлены формирования четырёх механизированных бригад, танкового подразделения, трёх десантно-штурмовых частей, двух егерских отрядов, а также аэромобильной, штурмовой и воздушно-десантной бригад.

Кроме того, пострадали три штурмовых полка, две бригады морской пехоты, три территориальных оборонных формирования и два соединения национальной гвардии.

По уточнённым данным, общие потери противника включают не только живую силу, но и значительную часть военной техники: три танка, четырнадцать бронированных боевых машин, тридцать восемь автомобилей и двенадцать артиллерийских систем.