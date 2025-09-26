В акватории Черного моря российские военно-морские силы провели успешные операции, в ходе которых было ликвидировано значительное количество вражеских плавсредств.
По информации оборонного министерства, за прошедшую неделю удалось вывести из строя 23 беспилотных катера и пять обычных катеров, принадлежавших украинским формированиям.
Эти действия координировались силами Черноморского флота совместно с подразделениями группировки "Днепр". Подобные меры обеспечивают контроль над ключевыми морскими путями и предотвращают потенциальные атаки на прибрежные объекты.
