Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В акватории Черного моря российские военно-морские силы провели успешные операции, в ходе которых было ликвидировано значительное количество вражеских плавсредств.

Фото: Минобороны РФ by Ministry of Defence of the Russian Federation, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Фрегат ВМФ РФ

По информации оборонного министерства, за прошедшую неделю удалось вывести из строя 23 беспилотных катера и пять обычных катеров, принадлежавших украинским формированиям.

Эти действия координировались силами Черноморского флота совместно с подразделениями группировки "Днепр". Подобные меры обеспечивают контроль над ключевыми морскими путями и предотвращают потенциальные атаки на прибрежные объекты.