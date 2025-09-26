Восток пошёл вглубь: российская армия выдавливает ВСУ

За минувшие семь дней отряды российской группировки "Восток" значительно углубились в оборонительные рубежи противника, нанеся ему тяжёлые потери.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии стреляют по противнику из 152-мм гаубиц "Мста-Б" в Ростовской области

По сведениям из оборонного ведомства, в результате этих манёвров удалось вывести из строя более 2135 украинских военных.

В ходе активных действий были освобождены два населённых пункта — Березовое и Калиновское — в Днепропетровской области. Удары пришлись по личному составу и вооружению трёх механизированных бригад, штурмового соединения, двух территориальных оборонных частей, а также подразделений морской пехоты и национальной гвардии.

Итоги недели демонстрируют серьёзный ущерб для оппонента: помимо живой силы, он лишился 2 танков, 27 боевых машин, 97 транспортных средств и 11 артиллерийских установок.