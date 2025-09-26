За минувшие семь дней отряды российской группировки "Восток" значительно углубились в оборонительные рубежи противника, нанеся ему тяжёлые потери.
По сведениям из оборонного ведомства, в результате этих манёвров удалось вывести из строя более 2135 украинских военных.
В ходе активных действий были освобождены два населённых пункта — Березовое и Калиновское — в Днепропетровской области. Удары пришлись по личному составу и вооружению трёх механизированных бригад, штурмового соединения, двух территориальных оборонных частей, а также подразделений морской пехоты и национальной гвардии.
Итоги недели демонстрируют серьёзный ущерб для оппонента: помимо живой силы, он лишился 2 танков, 27 боевых машин, 97 транспортных средств и 11 артиллерийских установок.
