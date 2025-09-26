Юг идет в атаку: успехи ВС РФ на территории ДНР

Отряды российской группировки "Юг" за прошедшие семь дней провели серию эффективных операций, в результате которых украинские силы понесли значительные жертвы.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

Согласно данным оборонного министерства, на этом направлении удалось вывести из строя более 1540 бойцов противника, а также уничтожить три танка.

Боевые действия сосредоточились в Донецкой Народной Республике, где удары затронули не только живую силу, но и обширный арсенал.

Противник лишился 23 бронированных машин, 74 транспортных средств и 26 артиллерийских систем. Кроме того, были ликвидированы 13 радиоэлектронной борьбы и контрбатарейных расчётов, плюс 36 объектов хранения топлива, снарядов и других запасов.