Отряды российской группировки "Юг" за прошедшие семь дней провели серию эффективных операций, в результате которых украинские силы понесли значительные жертвы.
Согласно данным оборонного министерства, на этом направлении удалось вывести из строя более 1540 бойцов противника, а также уничтожить три танка.
Боевые действия сосредоточились в Донецкой Народной Республике, где удары затронули не только живую силу, но и обширный арсенал.
Противник лишился 23 бронированных машин, 74 транспортных средств и 26 артиллерийских систем. Кроме того, были ликвидированы 13 радиоэлектронной борьбы и контрбатарейных расчётов, плюс 36 объектов хранения топлива, снарядов и других запасов.
