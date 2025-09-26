Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запад создал монстра: Малофеев раскрыл правду о 9/11 и Украине
Призрак прошлого: британский политик собирается править сектором Газа
Секретный щит России: ПВО уничтожило почти 2 тысячи БПЛА и ракеты НАТО
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Секретный удар Днепра: ВСУ лишаются главного козыря на фронте
Обычные животные с необычными способностями: как они помогают находить болезни людей на старте
Забытые методы снова в ходу: как ремонт агрегатов стал выгоднее замены
Восток пошёл вглубь: российская армия выдавливает ВСУ
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели

Юг идет в атаку: успехи ВС РФ на территории ДНР

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Отряды российской группировки "Юг" за прошедшие семь дней провели серию эффективных операций, в результате которых украинские силы понесли значительные жертвы.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Согласно данным оборонного министерства, на этом направлении удалось вывести из строя более 1540 бойцов противника, а также уничтожить три танка.

Боевые действия сосредоточились в Донецкой Народной Республике, где удары затронули не только живую силу, но и обширный арсенал.

Противник лишился 23 бронированных машин, 74 транспортных средств и 26 артиллерийских систем. Кроме того, были ликвидированы 13 радиоэлектронной борьбы и контрбатарейных расчётов, плюс 36 объектов хранения топлива, снарядов и других запасов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Экономика и бизнес
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Новости спорта
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
Последние материалы
Три года молчания: Дания скрывает правду о взрыве Северного потока
Великобритания строит подводный щит: Европа на пороге новой гонки вооружений
Самостоятельные поездки — свобода или испытание? Ошибки, которые ставят крест на отдыхе
Беспилотный террор: Европа на грани паралича из-за неизвестных дронов
Кишинев в кольце фальсификаций: Молдавия душит голос Приднестровья
Зимний ветер сдирает кожу с лица: проверенный способ избежать красных щёк и шелушения
Украина вооружила хаос: Европа уже дрожит от украинских беспилотников
Русофобия объединяет: Латвия запрещает въезд молдавской оппозиции
76% россиян сказали да: феноменальная поддержка Путина
Бомба под мирным атомом: ВСУ атакуют российские АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.