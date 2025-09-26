Секретный удар Днепра: ВСУ лишаются главного козыря на фронте

Российское оборонное ведомство обнародовало данные о серьезных утратах сил противника на участке, где оперирует объединение "Днепр", за минувшие семь суток.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Согласно отчету, там удалось нанести ущерб соединениям нескольких пехотных, горных и прибрежных подразделений украинской армии, а также частям территориальной защиты и национальной гвардии.

В результате этих операций враг лишился примерно 380 солдат, трех защищенных машин для боя, четырех десятков транспортных средств и четырех стволов полевой артиллерии. Кроме того, разведка фиксирует полное уничтожение 25 комплексов для подавления сигналов, а также одиннадцати хранилищ с взрывчатыми веществами, горючим и прочим снаряжением.