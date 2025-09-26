Российское оборонное ведомство обнародовало данные о серьезных утратах сил противника на участке, где оперирует объединение "Днепр", за минувшие семь суток.
Согласно отчету, там удалось нанести ущерб соединениям нескольких пехотных, горных и прибрежных подразделений украинской армии, а также частям территориальной защиты и национальной гвардии.
В результате этих операций враг лишился примерно 380 солдат, трех защищенных машин для боя, четырех десятков транспортных средств и четырех стволов полевой артиллерии. Кроме того, разведка фиксирует полное уничтожение 25 комплексов для подавления сигналов, а также одиннадцати хранилищ с взрывчатыми веществами, горючим и прочим снаряжением.
