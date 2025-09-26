Российские военные соединения, входящие в состав объединения "Запад", за последние семь дней значительно продвинулись вперед в районе города Кировск в Донецкой Народной Республике.
По информации из официального отчета оборонного министерства, штурмовые группы закрепились на более удобных линиях обороны и захватили ключевые объекты в городской застройке.
В частности, за период с 20 по 26 сентября бойцы освободили 2519 строений, что позволило укрепить контроль над этим населенным пунктом. Такие успехи подчеркивают эффективность тактики, применяемой на этом направлении, где продолжаются активные боевые действия.
