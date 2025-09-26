Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Российские военные соединения, входящие в состав объединения "Запад", за последние семь дней значительно продвинулись вперед в районе города Кировск в Донецкой Народной Республике.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

По информации из официального отчета оборонного министерства, штурмовые группы закрепились на более удобных линиях обороны и захватили ключевые объекты в городской застройке.

В частности, за период с 20 по 26 сентября бойцы освободили 2519 строений, что позволило укрепить контроль над этим населенным пунктом. Такие успехи подчеркивают эффективность тактики, применяемой на этом направлении, где продолжаются активные боевые действия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
