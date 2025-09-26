Секретный щит России: ПВО уничтожило почти 2 тысячи БПЛА и ракеты НАТО

Системы противовоздушной обороны РФ на протяжении прошлых семи дней успешно отразили атаки с воздуха, ликвидировав множество опасных целей.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

Об этом информирует оборонное министерство в своем еженедельном обзоре.

В частности, расчеты перехватили и уничтожили 1724 беспилотника, выполненных по схеме самолета, а также 24 высокоточные бомбы и пять боеприпасов от реактивной установки HIMARS американского производства. Эти меры позволили предотвратить потенциальные угрозы для объектов на территории страны.