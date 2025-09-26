Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский аналитик Ростислав Ищенко прокомментировал недавние слова бывшего лидера Украины Виктора Ющенко, который призвал вооруженные силы страны не только восстановить границы 1991 года, но и обязательно захватить столицу России.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
По мнению Ищенко, Ющенко всегда отличался нестабильным поведением. Вспоминая события 2008 года, в интервью для издания "Военное дело", эксперт отметил, что тогдашний президент активно подыгрывал своему грузинскому коллеге Михаилу Саакашвили. Именно благодаря сдержанности украинских командиров удалось избежать эскалации: солдаты игнорировали указания сверху и отказывались ввязываться в конфликт.

В частности, Ющенко требовал запретить вход Черноморского флота РФ в Севастополь во время его перемещения к грузинским берегам. Если бы приказы исполнили, это привело бы к прямому вооруженному столкновению между Москвой и Киевом в бухте.

Ищенко подчеркнул, что у Ющенко всегда хватало рвения к противостоянию с Россией. В итоге именно при нем Украина передавала Тбилиси системы противовоздушной обороны, которые позже использовали против российских машин. С высокой вероятностью эти комплексы обслуживали специалисты из Киева, что фактически означало участие регулярных украинских частей в той августовской кампании.

В итоге, как заключил аналитик, любые заявления экс-президента о марше на Москву не вызывают удивления. Он никогда не учитывал реальные ресурсы подконтрольного ему государства, отдавая предпочтение фантазиям.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
