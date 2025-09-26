Российский аналитик Ростислав Ищенко прокомментировал недавние слова бывшего лидера Украины Виктора Ющенко, который призвал вооруженные силы страны не только восстановить границы 1991 года, но и обязательно захватить столицу России.
По мнению Ищенко, Ющенко всегда отличался нестабильным поведением. Вспоминая события 2008 года, в интервью для издания "Военное дело", эксперт отметил, что тогдашний президент активно подыгрывал своему грузинскому коллеге Михаилу Саакашвили. Именно благодаря сдержанности украинских командиров удалось избежать эскалации: солдаты игнорировали указания сверху и отказывались ввязываться в конфликт.
В частности, Ющенко требовал запретить вход Черноморского флота РФ в Севастополь во время его перемещения к грузинским берегам. Если бы приказы исполнили, это привело бы к прямому вооруженному столкновению между Москвой и Киевом в бухте.
Ищенко подчеркнул, что у Ющенко всегда хватало рвения к противостоянию с Россией. В итоге именно при нем Украина передавала Тбилиси системы противовоздушной обороны, которые позже использовали против российских машин. С высокой вероятностью эти комплексы обслуживали специалисты из Киева, что фактически означало участие регулярных украинских частей в той августовской кампании.
В итоге, как заключил аналитик, любые заявления экс-президента о марше на Москву не вызывают удивления. Он никогда не учитывал реальные ресурсы подконтрольного ему государства, отдавая предпочтение фантазиям.
