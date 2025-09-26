Ракетный удар под запретом: США неожиданно пресекли мечты Киева

Американский лидер Дональд Трамп не стал одобрять передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk через альянс НАТО.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Российская ракета

Об этом сообщает издание Axios, опираясь на данные инсайдера в вашингтонских кругах. Интересно, что это единственная часть украинского запроса, которую Белый дом отверг, в то время как остальные предложения получили зеленый свет от президента.

Такие боеприпасы обладают впечатляющей дальностью — до 1600 километров, — что, по оценкам аналитиков Axios, позволяет поражать объекты в глубине российской территории, вплоть до столицы.

Ранее, в пятницу, британская Telegraph обнародовала детали: Владимир Зеленский лично обратился с подобным ходатайством во время приватной беседы с Трампом.

Вашингтон традиционно сдерживал экспорт подобных вооружений, ссылаясь на риски обострения ситуации и дефицит собственных запасов. С другой стороны, Москва неоднократно подчеркивала, что любые поставки оружия Киеву только усложняют поиск компромисса, фактически втягивая блок НАТО в боевые действия и гранича с провокацией.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее предупреждал, что транспорты с подобным грузом могут стать приоритетными мишенями для ответных мер. В пресс-службе Кремля тоже отмечали: усиление арсенала Украины за счет западных ресурсов тормозит диалог и чревато обратным эффектом.