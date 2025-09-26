Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в публикации для портала InfoBRICS обратил внимание на растущую тревогу киевского руководства из-за нехватки ресурсов для продолжения боевых действий.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

По его словам, украинские власти недавно открыто признали, что средства на конфронтацию с Россией подходят к концу, а это напрямую связано с падением объемов зарубежной финансовой подпитки и тяжелыми потерями на фронте.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа акцентировала внимание на остроте положения, подчеркнув срочность переговоров с Евросоюзом о расширении программ поддержки. Лейрос прогнозирует, что в ближайшие месяцы из-за бюджетного провала Киев может приостановить выплаты пенсий военнослужащим или покрытие их лечебных затрат.

С дефицитом в 43,9 миллиарда долларов на 2024 год Украина по-прежнему полагается на внешние вливания для заполнения пробелов в казне. Однако на Западе одобрение свежих траншей теперь требует затяжных дебатов, а руководитель представительства МВФ Гэвин Грей намекнул, что объемы помощи со временем сократятся, вынудив местные власти полагаться на собственные силы для самоподдержки.

Владимир Зеленский ранее сетовал на острый недостаток средств для выпуска оружия и задержки с поставками от партнеров, что только усиливает давление на экономику страны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
