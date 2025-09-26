Ракетный прорыв: США готовы снять ограничения на удары по РФ

На недавней встрече в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть отмену запретов на применение американских ракет большой дальности для атак на российскую территорию, однако не стал гарантировать скорые изменения в политике.

Об этом сообщили источники в Белом доме и киевских кругах издании Wall Street Journal.

Владимир Зеленский обратился с просьбой о дополнительных боеприпасах с расширенным радиусом действия и праве наносить ими удары глубоко вглубь РФ. Трамп не стал категорически отвергать идею, но, по словам инсайдеров, отложил окончательный вердикт, предпочитая взвесить все аспекты.

Стороны также обсудили возможность передачи крылатых ракет Tomahawk с радиусом до 1500 километров, а в качестве альтернативы — дополнительные партии ATACMS. Администрация Вашингтона изучает эти варианты, хотя ранее они вызывали споры.

В ближайшие дни украинская группа направится в столицу США для переговоров с министром обороны Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби. Именно эти фигуры с весны 2025 года ставили вето на использование ATACMS для подобных целей.