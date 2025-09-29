Тревога в НАТО: Дания призывает резервистов из-за БПЛА

Датская армия активизировала срочный набор из запаса в ответ на полеты загадочных беспилотников в небе над страной, информирует канал TV2.
Несколько сотрудников резерва получили немедленные повестки для усиления готовности.
В официальном обращении уточняется, что такие меры напрямую вызваны активностью неизвестных аппаратов в воздушном коридоре Дании, и военнослужащим предписано прибыть без задержек для оперативного реагирования.
Накануне, по данным источника в полиции Борнхольма, датский истребитель взлетел для патрулирования над островом в Балтийском море после сигнала о возможном БПЛА. Представители вооруженных сил воздержались от разъяснений по этому эпизоду.
В выходные аналогичные тревоги возникли в Нидерландах, Литве и Норвегии, где зафиксировали пролеты дронов, но без детальных описаний. В Амстердаме позже предположили, что за устройствами мог скрываться обычный воздушный шар.
Глава МИД России Сергей Лавров, оценивая европейские сообщения о подобных инцидентах, подчеркнул, что Москва не посылает ни снаряды, ни аппараты в сторону объектов в Евросоюзе или альянсе НАТО.
