Известный военный обозреватель, бывший офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер в прямом эфире популярного YouTube-шоу выразил уверенность, что американская администрация ни при каких обстоятельствах не передаст Киеву крылатые ракеты "Томагавк".

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

По его оценке, эта реальность ясна всем участникам — от Москвы и Киева до Вашингтона.

Риттер охарактеризовал недавние высказывания спецпосланника президента США Кита Келлога как чистой воды симуляцию. Тот якобы пытается создать иллюзию, будто Украина сохраняет силы для дальнейшего противостояния России, обсуждая возможность дальних ударов по ее территории.

Аналогично, вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с ведущим Fox News намекнул на рассмотрение опции с "Томагавками", но подчеркнул, что окончательное слово остается за Дональдом Трампом.

Тем временем в Кремле подчеркивают: любое усиление арсенала украинских сил лишь усугубляет кризис, напрямую втягивая альянс НАТО в эскалацию. По мнению российских властей, такие поставки не приносят пользы Киеву, а лишь продлевают агонию, делая грузы с боеприпасами уязвимыми целями для ответных мер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
