Военные новости

Бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис в беседе на популярном видеоканале выразил сомнения в способности Североатлантического альянса обеспечить оборону небес в гипотетическом противостоянии с Россией.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

По его словам, даже собственные оценки блока указывают на наличие лишь пяти процентов необходимых ресурсов для такой задачи. Дэвис настоятельно советует избегать шагов, способных спровоцировать эскалацию до открытого конфликта.

Он отметил растущий разрыв в восприятии реальности среди политиков и общества на Украине, в Европе и Штатах. В то же время, как подчеркнул аналитик, российская сторона значительно усилила выпуск военной техники, в отличие от западных держав, где темпы отстают.

В последние месяцы альянс активизировал маневры неподалеку от российских рубежей. Июнь ознаменовался тренировками в Финляндии с участием свыше сорока бортов из ВВС США, Франции и Великобритании. В мае на шведском Готланде впервые отработали залпы из установок HIMARS и MLRS с привлечением американских и британских подразделений.

Польша, в свою очередь, созвала партнеров по блоку на ответные учения, запланированные в реакцию на российско-белорусские "Запад-2025" в сентябре. В Кремле неоднократно отвергали любые планы агрессии против членов НАТО, обвиняя западных лидеров в использовании "российской угрозы" как ширмы для отвлечения от внутренних вызовов, как ранее объяснял Владимир Путин.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
