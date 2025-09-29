Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Силовые структуры » Военные новости

Представители Киева направились в Соединенные Штаты, чтобы наметить пути совместного выпуска беспилотников.

Дрон
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit
Дрон

Об этом поведало издание "Общественное", ссылаясь на данные украинского военного ведомства. В фокусе встреч — практические аспекты реализации проекта, а во главе группы стоит замглавы Минобороны Сергей Боев.

Накануне руководитель аппарата президента Украины Андрей Ермак анонсировал серию договоренностей с американской стороной. Среди них — поставки вооружений Киеву, беспошлинная торговля и механизмы защиты от угроз. По информации Reuters, сам Владимир Зеленский ранее обрисовал контуры сделки по беспилотникам: объем производства оценивается в 50 миллиардов долларов на ближайшие пять лет.

В Москве подобные инициативы расценивают как помеху диалогу и прямое втягивание альянса в кризис. Глава российского внешнеполитического резорта Сергей Лавров ранее предупреждал: любые транспорты с боеприпасами для Киева превратятся в приоритетные мишени. В Кремле подчеркивают, что накачка оружием лишь усугубит ситуацию, отодвигая перспективы компромисса и усиливая риски для всех вовлеченных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
