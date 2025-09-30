Трамп привёл мир на грань: подлодки США уже у границ России

Во время обращения к высшему командованию флота и армии американский глава Дональд Трамп подтвердил размещение субмарин у российских границ.

Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомная подводная лодка USS Plunger

Он уточнил, что это мера на всякий случай, и отказался раскрывать точное количество — одну или две единицы.

Такое решение, по его словам, связано с упоминаниями атомного арсенала в публичных дебатах. Трамп выразил пожелание, чтобы до эскалации с его использованием не дошло, и подчеркнул осторожный подход.

Ранее, в августе, Трамп анонсировал отправку двух ядерных носителей в ключевые зоны после резких реплик вице-премьера российского Совбеза Дмитрия Медведева. Это произошло на фоне онлайн-спора в сетях, спровоцированного сокращением Трампом ультиматума по перемирию между Москвой и Киевом — с 50 дней до меньшего срока.

Медведев отреагировал, напомнив Вашингтону, что Россия не поддается давлению, и каждый подобный демарш приближает конфронтацию. Трамп парировал в Truth Social, обвинив оппонента в переходе красных линий. В ответ Медведев отметил нервозность американского лидера как подтверждение правоты Москвы и упомянул о системе "Периметр" как о сдерживающем факторе.

В российском руководстве отметили, что присутствие американских субмарин вблизи — рутина боевого патрулирования, без особого повода для тревоги.