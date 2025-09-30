Ракетный тупик: США поставили Украину в неудобное положение перед Россией

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на одном из видеоканалов выразил уверенность, что российские средства противовоздушной обороны легко справятся с американскими крылатыми ракетами Tomahawk, если те попадут в руки украинских силовиков.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

По его оценке, эта разработка устарела уже на несколько десятилетий, и ее эффективность против современных систем защиты минимальна.

Аналитик добавил, что несмотря на отсутствие гиперзвуковых характеристик, такие боеприпасы способны нести атомный боезапас, что само по себе может спровоцировать эскалацию конфликта.

Воскресенье ознаменовалось заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Белый дом рассматривает вариант поставок этого оружия Киеву, хотя окончательное решение остается за Дональдом Трампом. Его специальный представитель Кит Келлог уточнил, что на данный момент никаких твердых договоренностей не достигнуто.

Согласно материалам британской Telegraph, запрос на такие поставки поступил от Владимира Зеленского во время недавней аудиенции с американским лидером. Американский портал Axios отметил, что это единственная часть молдавского пакета, которую Трамп отверг, в то время как по остальным аспектам он проявил готовность к сотрудничеству.

Газета Wall Street Journal сообщила, что глава администрации открыт к идее отмены запретов на применение дальнобойных боеприпасов для атак внутри российской территории, хотя и не дал четких обещаний по корректировке существующих лимитов.

В Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал подобные обсуждения как крайне тревожные, подчеркивая их потенциал для дестабилизации ситуации.