Стрельба на базе ВВС США: локдаун и паника в Нью-Джерси

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На территории объединенной военной площадки ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst в штате Нью-Джерси активировали режим строгой изоляции после сообщения о неустановленном лице, открывшем огонь.

Фото: National Archives and Records Administration by Lt. Mitchell, U.S.Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ВМС США в Персидском заливе

Инцидент вызвал немедленные меры безопасности, чтобы предотвратить возможные угрозы для персонала.

По информации американского телеканала Fox News, ситуация развивается динамично, и власти базы подтвердили введение локдауна. В официальном аккаунте установки появилось предупреждение: всем находившимся на объекте рекомендовали немедленно искать укрытие, не уточняя деталей происшествия.

Службы экстренного реагирования уже на месте, а расследование продолжается.