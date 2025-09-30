Стрельба на базе ВВС США: локдаун и паника в Нью-Джерси

На территории объединенной военной площадки ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst в штате Нью-Джерси активировали режим строгой изоляции после сообщения о неустановленном лице, открывшем огонь.
Инцидент вызвал немедленные меры безопасности, чтобы предотвратить возможные угрозы для персонала.
По информации американского телеканала Fox News, ситуация развивается динамично, и власти базы подтвердили введение локдауна. В официальном аккаунте установки появилось предупреждение: всем находившимся на объекте рекомендовали немедленно искать укрытие, не уточняя деталей происшествия.
Службы экстренного реагирования уже на месте, а расследование продолжается.
