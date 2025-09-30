Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шведские военно-морские силы взяли курс на грузовик "Михаил Дудин", шедший из российского порта, и вышли на контакт с командой на борту.

Шведский военный
Фото: Swedish forces in Afghanistan by Brindefalk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шведский военный

Это произошло неподалеку от южных берегов страны, где судно неожиданно остановилось, вызвав интерес властей.

Как передало издание Expressen, сухогруз, зарегистрированный под панамским флагом, бросил якорь в районе Блекинге. Он отчалил из Санкт-Петербурга 23 сентября, целясь в французский Дюнкерк, но в выходные вынужденно замер у Карлскруны. По сведениям флота, моряки пожаловались на неисправности в машинном отделении, из-за чего корабль потерял управление и сместился на север, прежде чем закрепиться на месте.

Представители ВМС отметили, что сухогруз — обычный торговый транспорт, курсирующий в нейтральных акваториях без каких-либо нарушений. Тем не менее, в свете текущей геополитической напряженности инспекторы сочли нужным подняться на палубу и обменяться информацией с экипажем, чтобы развеять возможные сомнения.

Событие подчеркивает повышенную бдительность скандинавских стран в Балтийском море, где подобные инциденты с российскими судами не редкость, но всегда вызывают вопросы о безопасности и намерениях.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
